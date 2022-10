Boomklimmers verdelgen nest van hoornaars in Boortmeerbeek: "Ladder van brandweer kon er niet bij"

De twee boomklimmers hielpen de brandweer van Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant met het verdelgen van de exotische wespensoort. "We kregen een melding van inwoners die vrijwillig op zoek gaan naar nesten van Aziatische hoornaars. Die dieren verdringen onze honingbijen, dus willen we die nesten liever verwijderen", legt burgemeester Karin Derua (Open VLD) uit. "Toen bleek dat de wagens van de brandweer niet tot op de plek in het bos zouden geraken, hebben we twee professionele boomklimmers uit Boortmeerbeek gevonden die de verdelging hebben uitgevoerd."

De eerste boomklimmer kreeg als bedankje meteen een wespensteek. "Hij is aangevallen door de hoornaars terwijl hij meer dan 30 meter hoog hing. De tweede man heeft dan de moed gevonden om op zijn beurt naar boven te gaan. Het was echt nodig om het nest te verdelgen, want voor één nest dat je niet verdelgt, kunnen er volgend jaar tot 5 nesten bijkomen", aldus nog de burgemeester.