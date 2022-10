Met "Easy Switch" wisselen van telefoon-, televisie- en internetaanbieder wordt eindelijk "easy", belooft minister De Sutter

Dat nummer wordt daardoor niet of verkeerd doorgegeven, waardoor de oude operator niet altijd weet dat je weg bent als klant en dus blijft die soms onterecht facturen sturen. "De klant ontvangt daardoor soms dubbele facturen", gaat de minister voort. "Zowel van de oude operator als van de nieuwe." De Sutter belooft beterschap met een nieuw koninklijk besluit dat nu is gepubliceerd. "Dat controlenummer zal vooraan op de eerste bladzijde van de factuur terug te vinden zijn waardoor de klant niet meer zelf op zoek moet gaan", klinkt het.



Het kan in elk geval wel goed zijn voor je portemonnee om van operator over te stappen. "44 procent van de Belgische huishoudens is nog nooit van operator veranderd", zegt De Sutter. "De Belg verandert heel moeilijk van operator en blijkt een trouwe klant te zijn. Dat is jammer, want je kan hier wel degelijk geld mee uitsparen. Je kan per jaar tot 240 euro uitsparen als je op zoek gaat naar de goedkopere formules."