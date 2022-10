Is de herfstbooster voor iedereen nodig? "We raden het sterk aan aan mensen boven de 50 jaar en mensen met onderliggende aandoeningen"

Die twijfels merk je ook in de cijfers. Meer dan 1,3 miljoen Vlamingen heeft ondertussen zijn herfstprik gehad. Dat is ongeveer 1 Vlaming op 5. In de doelgroep boven de 18 jaar zijn er heel weinig mensen die hun booster zijn gaan halen. Bij mensen met een verhoogd risico zie je dan weer wel een grote opkomst. "Als je kijkt naar de groep boven de 65 jaar, dan zitten we ruim boven de 50 procent. In Vlaanderen is dat zelfs boven de 70 procent, dat is een heel goed resultaat. "