Keeperstrainer Real Herentals trekt broek van scheidsrechter naar beneden: "We tillen er zwaar aan"

Het gaat de club ook geld kosten."We verwachten ons aan fikse boete. Je wordt geacht als club om dat niet te laten gebeuren. We gaan de keeperstrainer ook vanuit de club schorsen. Davy is een echte clubman en ik ken hem als iemand die graag lacht. Dit was wellicht ook lachwekkend bedoeld maar hij heeft zichzelf en de club hiermee in discrediet gebracht en dat hoort niet", besluit Lambaerts.