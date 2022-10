Welke kernwapens heeft Rusland en moeten we de dreiging om ze in te zetten ernstig nemen?

Volgens Sauer moeten we er zeker rekening mee houden dat Poetin zou kunnen overgaan tot het gebruik van kernwapens. "Die man is woest op het Westen, omdat wij de Navo hebben uitgebreid tot en met Oekraïne. Daarmee heeft het Westen in zijn ogen een rode lijn overschreden. Hij heeft in 2008 op die Navo-top gezegd: als jullie dat doen, dan ga ik de Krim afnemen en het oosten van Oekraïne."

"Velen dachten dat dat bluf was, maar hij heeft het gedaan. Het inlijven van de Krim in 2014 en dit jaar de inval in Oost-Oekraïne. Nu dreigt hij met kernwapens en opnieuw denken sommigen dat het bluf is. Ik denk dat we toch twee keer moeten nadenken en eindelijk opnieuw rond de tafel moeten gaan zitten om vredesgesprekken op gang te brengen. Dat is de enige manier om conflicten te beëindigen, naar een compromis gaan."