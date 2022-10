Klanten van Opnieuw & Co zamelen bijna 6.000 strips in voor verzamelaar uit Kessel die collectie verloor bij brand

Eind augustus brandde in Kessel de woning van Jos Gysels af. Hij verloor daarbij niet alleen zijn huis, maar ook een unieke collectie van zo'n 5.000 strips. Als verzamelaar trok hij wekelijks naar de kringloopwinkel Opnieuw & Co in Nijlen. Zijn nicht vroeg Opnieuw & Co om een inzamelingsactie te organiseren en dat leverde maar liefst 5.832 verschillende strips op. Die werden ingezameld in de 6 vestigingen in de provincie Antwerpen.

"Wij zijn heel blij en verrast met het resultaat", zegt Koen Goemans van Opnieuw & Co. "Het merendeel, 2.231 stuks, werd ingezameld in Nijlen. Maar ook in de andere vestigingen werden telkens bijna 1.000 exemplaren binnengebracht."