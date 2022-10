Koning Charles ontvangt Zuid-Afrikaanse president als eerste staatsbezoek

Het bezoek vindt plaats van 22 tot 24 november. Charles en koningin-gemalin Camilla zullen Ramaphosa en zijn vrouw Tshepo Motsepe ontvangen op Buckingham Palace. Volgens persbureau PA was het staatsbezoek al voor het overlijden van koningin Elizabeth II op 8 september gepland.

De 73-jarige Charles heeft Zuid-Afrika, dat behoort tot de Commonwealth, al meerdere keren bezocht. Zo hield hij in 2011 aan de universiteit van Kaapstad een toespraak over klimaatverandering en woonde hij in 2013 de begrafenis van de voormalige Zuid-Afrikaanse president en anti-apartheidsstrijder Nelson Mandela.