Zaakvoerder bedrijf uit Wommelgem aangehouden voor oplichting bij verkoop zwembaden: "Voorschot betaald, nooit zwembad gezien"

Bjorn betaalde een voorschot van 10.500 euro. Vanaf dan begonnen de problemen. "Er kwam maar geen planning van de werken. We stuurden verschillende mails, om te vragen wanneer ze zouden beginnen maar kregen geen duidelijk antwoord."



"Ook wanneer we belden, kregen we geen informatie. Of de verantwoordelijke zat in een vergadering en zou later terugbellen maar dat gebeurde niet. Of ze kwamen met excuses aandraven zoals "het is te slecht weer", "corona", of " er zijn problemen met de levering van grondstoffen". In maart 2020 zou ons zwembad geplaatst moeten zijn, maar wij hebben nooit een zwembad gezien", zegt Bjorn.