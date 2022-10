Man van 24 overleden na schietpartij in Beringen

Even over 16 uur gisteren hoorden enkele getuigen meerdere schoten in de Brugstraat in Beringen. Een man raakte bij de schietpartij levensgevaarlijk gewond. De lokale politie kwam ter plaatse en sloot de Brugstraat af om alle sporen te vrijwaren. De neergeschoten man werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis afgevoerd, waar hij intussen is overleden.

Volgens het parket van Limburg zijn de precieze omstandigheden van de schietpartij nog onduidelijk. Gisteren arresteerde de politie twee minderjarigen uit de regio Antwerpen. Er wordt nu onderzocht wat hun rol was bij de schietpartij.