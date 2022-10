Man sterft na aanrijding met tram tijdens wandeling met hond in Schaarbeek

Uit de eerste vaststellingen blijkt dat het slachtoffer aan het wandelen was met zijn hond, toen het dier onder het voertuig terechtkwam. De viervoeter overleefde de klap niet, maar ook de wandelaar raakte levensgevaarlijk gewond. "Vrijdag rond 20.30 u werd de politie van de zone Brussel-Noord en de dienst 100 opgeroepen voor een verkeersongeval op de Lambermontlaan in Schaarbeek”, zegt parketwoordvoerster Willemien Baert. "Een tram van de MIVB had een voetganger aangereden op de tramsporen, tussen de haltes Demolder en Paul Brien. De voetganger kreeg snel de eerste zorgen toegediend door de hulpverleners. Jammer genoeg is hij op 1 oktober aan zijn verwondingen overleden.”

Het parket kwam vrijdagavond ter plaatse en voert een onderzoek. “Op de plek van het ongeval werd een gerechtelijke perimeter ingesteld om de verschillende onderzoeksdaden te kunnen uitvoeren, waaronder een afstapping ter plaatse door de verkeersdeskundige die door het parket van Brussel werd aangesteld” volgens Baert. "De trambestuurder was niet onder invloed op het ogenblik van de feiten. Hij werd de avond van het ongeval zelf verhoord door de politie, hij verkeerde in shocktoestand. Het onderzoek naar de exacte omstandigheden van het ongeval is lopende."