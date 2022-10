Meer dan 200 automobilisten én fietsers betrapt op gsm-gebruik achter het stuur in Leuven in september

De politie van Leuven liet in de maand september patrouilles te voet, met de motor en de fiets extra controleren op het gebruik van mobiele telefoons achter het stuur. Daarnaast trad de politie op tegen mensen die al fietsend aan het bellen waren of handelingen uitvoerden op hun gsm. Er werden, ondanks de voorafgaandelijke communicatie over de actiemaand, in totaal toch 216 overtreders betrapt. Het gaat dan over fietsers en automobilisten, maar ook over een buschauffeur en een vrachtwagenchauffeur.

In plaats van de gebruikelijke boete van 174 euro voor te stellen, werd telkens een proces-verbaal opgesteld. De pv's werden aan het parket bezorgd. Zij zullen daar nu gevolg aan geven. Mogelijk moet de rijdende gsm-gebruikers voor de rechter verschijnen.

Afleiding aan het stuur onder meer door gsm-gebruik is nog steeds een oorzaak van veel verkeersongevallen, volgens de politie van Leuven