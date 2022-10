Nieuwe studentenvereniging in Hasselt, met islamitische focus: "Maar iedereen is welkom"

De ploeg achter Hidaya heeft al heel wat plannen."We willen dialogen rond verschillende levensbeschouwingen mogelijk maken, workshops organiseren, lezingen houden, een boekenclub oprichten...", klinkt het. Wat "ontbreekt" in het lijstje: studentenfeestjes en alcohol, vaak typerende ingrediënten voor een studentenvereniging. "Veel moslimstudenten, maar ook heel wat anderen, hebben nood aan een vereniging die niet draait rond feestjes", vertelt Bedraoui. "Alcohol is sowieso verboden voor moslims, en op zulke feestjes voel je je dan niet altijd op je plek. Dus we willen een plek oprichten waar iedereen die daar geen nood aan heeft, toch nog kan deelnemen aan leuke studentenactiviteiten."

Hidaya is al meteen in trek onder de studenten in Diepenbeek en Hasselt. "We hebben al héél veel positieve berichtjes gekregen", klinkt het. "Er hebben zich nu al 100 leden ingeschreven en veel studenten merken op dat we dit al veel eerder hadden moeten doen."