Nobelprijs voor Geneeskunde gaat naar Zweedse onderzoeker die genoom van uitgestorven mensensoorten en menselijke evolutie bestudeert

Pääbo is gespecialiseerd in evolutionaire genetica. Zijn onderzoek heeft belangrijke inzichten opgeleverd over de menselijke evolutie en heeft onze kennis over uitgestorven mensensoorten aanzienlijk uitgebreid.

Het is onder meer dankzij zijn genetisch onderzoek dat we weten dat er een vermenging is geweest tussen Neanderthalers en de moderne mens. Daarnaast heeft hij een nieuwe uitgestorven mensensoort ontdekt, de Denisovamens.