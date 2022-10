Noord-Koreaanse raket vliegt "over Japan", regering vraagt burgers dekking te zoeken

"Noord-Korea lijkt een raket te hebben gelanceerd. Gelieve te evacueren naar gebouwen of ondergronds", zei de Japanse regering in een alarm om 7.29 uur (00.29 uur Belgische tijd). Volgens de publieke omroep NHK gold het alarm voor twee regio's in het noorden van het land. Volgens de regering in Tokio vuurde Noord-Korea een raket af in de richting van het eiland Hokkaido in het uiterste noorden van Japan en de noordoostelijke prefectuur Aomori, zo meldde het persbureau Kyodo.

De Japanse premier Kishida meldde vannacht (Belgische tijd) dat de Noord-Koreaanse raket over Japan is gevlogen en 3000 à 4000 kilometer naar het oosten is neergekomen in de Stille Oceaan. Hij spreekt over "barbaarse acties". De Zuid-Koreaanse president Yoon waarschuwt Noord-Korea voor een stevige internationale reactie.

Het was al de vijfde raketlancering door Noord-Korea in een goede week tijd. Volgens experts is het een reactie op de recente manoeuvres op zee door Japanse, Zuid-Koreaanse en Amerikaanse strijdkrachten. Het vliegdekschip 'USS Ronald Reagan' nam ook deel aan de vierdaagse marineoefeningen.