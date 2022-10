Amper 1 op de 3 Vlaamse studenten haalt bachelordiploma na 3 jaar: "Noch voor individu, noch voor maatschappij een goede zaak"

Veel heeft te maken met de grote flexibiliteit die studenten krijgen in ons hoger onderwijs, zegt onderwijsexpert Dirk Van Damme (die vroeger ook bij de OESO werkte, red.). "Studenten krijgen hier veel vrijheid om te bepalen hoeveel en welke studiepunten ze in een jaar opnemen. Er is de facto geen jaarsysteem meer. Dat betekent dus ook dat ze er langer over doen om die 180 studiepunten in een bachelor te voltooien. Soms blijven ze ook moeilijke vakken van het eerste jaar meesleuren in het traject en doen ze er extra lang over om die moeilijke vakken af te werken."