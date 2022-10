Olieprijzen stijgen door geruchten dat OPEC-landen productie fors gaan verminderen

In tegenstelling tot ruwe olie, werd aardgas vandaag flink goedkoper. Op de gasbeurs in Amsterdam daalde de toonaangevende TTF-future met ongeveer 6,5 procent tot 176,5 euro per megawattuur. Dat is het laagste niveau sinds juli, maar wel nog altijd veel meer dan voor de Oekraïnecrisis.



De Europese landen zijn maatregelen aan het nemen om hun gasconsumptie te doen dalen na het dichtdraaien van de gaskraan door Rusland. Aan de andere kant schroeft Noorwegen zijn gasleveringen aan West-Europa op.