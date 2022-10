Ondernemersorganisatie Unizo luidt alarmbel over stijgende loonkosten: "Wie 10 mensen in dienst heeft, zal er op 1 januari plots 11 moeten betalen"

"Iemand die tien mensen in dienst heeft, gaat in januari plots 11 mensen moeten betalen. Over twee jaar gaat hij zelfs 12 mensen moeten betalen terwijl er maar 10 werken. Het gevolg zal zijn dat er misschien nog 8 werknemers overblijven om er 10 betaald te krijgen."

Unizo-topman Danny Van Assche luidt de alarmbel. Door de inflatie hebben veel bedrijven het moeilijk om uit de stijgende kosten voor onder meer grondstoffen en energie te komen. En daar komen ook nog eens de stijgende loonkosten bij door de automatische loonindexering in ons land. "In heel veel bedrijven en sectoren zullen de lonen in januari geïndexeerd worden en dat komt echt als een schrikbeeld op hen af", zegt Van Assche in "Terzake" op Canvas.