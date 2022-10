Oudenaarde hoopt dat illegaal bedrijventerrein Coupure eindelijk geregulariseerd wordt

"Er is lange tijd over gegaan om alles juridisch sluitend te krijgen", weet burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) van Oudenaarde. Het dossier van het bedrijventerrein Coupure sleept dan ook al jarenlang aan. "De Rijtmeersen, waar vroeger deels industriegebied was, is volledig natuurgebied geworden. De bevoegde minister had toen gezegd: "ter compensatie gaan we de Coupure als industriegebied geven". De Coupure was vroeger recreatiegebied.

Dat was allemaal goedgekeurd, maar er is drie keer bezwaar ingediend bij de Raad van State en de goedkeuring is drie keer verbroken geweest. Nu dient de provincie een vierde plan in. Intussen hebben de bedrijven er gebouwd. Zij kunnen nu niet uitbreiden zolang het terrein niet geregulariseerd wordt. Er zijn een 12-tal bedrijven gevestigd, Willy Naessens heeft er onder andere een vestiging, er is een transportbedrijf, een distributiecentrum."