Na Rock Werchter 2019: P!nk komt terug naar België voor Werchter Boutique 2023 

Vier jaar na haar headlinershow op Rock Werchter keert P!nk terug naar het Festivalpark. Op Rock Werchter 2019 speelde de Amerikaanse popster als één van de headliners een show met veel hits, en het nodige visuele spektakel.



Tijdens die drukke Europese tournee in de zomer zomer van 2019 heeft P!nk zich laten volgen door een cameraploeg. Resultaat: de documentaire "All I know so far", over de combinatie van haar job en het gezinsleven. P!nk is getrouwd en heeft een dochter en een zoon. Haar hele gezin reisde tijdens die Europese tournee mee in haar kielzog.