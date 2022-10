Postpakket versturen of terugsturen kan voortaan via de postbode (maar niet elke postbode)

De dienst is dus alleen bruikbaar voor wie thuis is als de postbode langskomt. In de Bpost-app kun je wel volgen wanneer de postbode verwacht wordt langs te komen met een pakje. Let wel: als dat pakje in de brievenbus past, zal de postbode niet aanbellen en zal het niet mogelijk zijn om een ander pakje mee te geven.

"Deze dienstverlening geldt enkel voor particulieren en uiteraard worden exclusief Bpost-pakjes meegenomen", klinkt het voort nog. "Je kan maximaal twee pakjes per keer meegeven. Het maximale gewicht van het pakje is 30 kilogram." Tegelijk moet de leverende postbode voldoende plaats in de wagen hebben om jouw pakje mee te nemen.

De bestaande andere mogelijkheden om pakjes af te geven voor verzending blijven bestaan, benadrukt Bpost nog. "Het gaat om postkantoren, postpunten, pakjespunten en pakjesautomaten."