Buurt protesteert tegen nieuwe keerlus tram in Deurne: "68 volwaardige bomen worden gekapt"

Volgens de actievoerders biedt de nieuwe keerlus geen meerwaarde voor de buurt. "Wij zijn niet tegen de heraanleg van de Boekenberglei of de Drakenhoflaan. Wij zijn wel tegen de aanleg van een tramkeerlus in deze straten. Dat gaat miljoenen euro's kosten. Op dit moment is er ook nog geen nieuw tramplan voor Antwerpen, we weten dus niet welke tramlijnen die lus al dan niet zullen gebruiken. En er is abslouut geen draagvlak voor van de buurt", zegt Willemsen.