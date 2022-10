Rechterhand van Macron aangeklaagd voor belangenvermenging

In een persbericht laat zijn advocaat weten dat Kohler "ten stelligste ontkent een strafbaar feit" te hebben gepleegd. "Zonder in dit stadium rekening te houden met de vele objectieve elementen in de verdediging, is Alexis Kohler aangeklaagd wegens onwettige belangenvermenging voor feiten die tot meer dan tien jaar terug kunnen gaan", aldus nog zijn advocaat, die zich sterk maakt dat zijn cliënt in het vervolg van de procedure "zijn onschuld zal kunnen aantonen".

In 2018 kwam de Franse krant Médiapart aanzetten met de beschuldigingen van belangenvermenging. Daarop opende het Franse financieel parket een vooronderzoek. Dat werd in augustus 2019 zonder verder gevolg geklasseerd. Maar de anticorruptie-organisatie Anticor verkreeg in juni 2020 dat het onderzoek heropend werd.

MSC is een belangrijke klant van de Franse scheepswerf Chantiers de l'Atlantique in Saint-Nazaire. Die is voor 84 procent in handen van de Franse staat. De Franse overheid doet er alles aan om de ondergang van de scheepswerf tegen te gaan. De vraag die overblijft, is of Kohler zijn functie bij de Franse staat gebruikte in het voordeel van MSC.

Kohler staat bekend als een loyaal medewerker van de president en als bijzonder discreet. Hij is secretaris-generaal van het Elysée sinds Macron in 2017 aan de macht kwam.