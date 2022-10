Rodeland gaat 30 nieuwe poelen aanleggen om amfibieën aan te trekken

In Gontrode bij Melle is de eerste poel voorgesteld van het Poelenplan Rodeland. Dat is een project om op het grondgebied van Gavere, Melle, Merelbeke en Oosterzele 30 nieuwe poelen aan te leggen. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk amfibieën en insecten naar de poelen te lokken en de biodiversiteit in stand te houden.