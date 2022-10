Sacheen Littlefeather overleden, activiste die uitgejouwd werd op Oscarpodium en 49 jaar later excuses kreeg: "Trots dat ik een verschil maakte"

In 1973 won acteur Marlon Brando de Oscar voor beste acteur voor zijn rol als maffiabaas Vito Corleone in "The Godfather" van Francis Ford Coppola. Brando weigerde echter zijn Oscar in ontvangst te nemen, hij was het niet eens met de manier waarop Hollywood Native Americans, de oorspronkelijke inwoners van het Amerikaanse continent, afbeeldde in films. De acteur daagde niet op, maar stuurde Littlefeather, een onbekende actrice met inheemse Amerikaanse roots. Zij weigerde de Oscar in zijn plaats.



Tijdens haar toespraak kreeg ze de nodige bagger over zich heen. Twee jaar geleden vertelde ze nog aan zender BBC dat acteur John Wayne woest was en zes veiligheidsagenten nodig waren om te verhinderen dat hij Littlefeather van het podium zou sleuren.



De Oscarceremonie in 1973 werd rechtstreeks uitgezonden op tv, ongeveer 85 miljoen mensen zagen de boodschap van Marlon Brando, vertolkt door Littlefeather. Het was volgens kenners de eerste keer in de geschiedenis van de Oscars dat sterren een politieke boodschap in hun toespraak staken, iets wat vandaag de dag nog altijd gebeurt.