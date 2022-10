Snelheidsbeperkende wegversmallingen in Stevoort weggehaald na kritiek buurtbewoners

Vorige week hebben buurtbewoners van Stevoort, een deelgemeente van Hasselt, op Facebook kritiek geuit op zogenaamde rijbaankussens en poorteffecten die in september in de buurt zijn aangebracht, meer concreet in de Kozenstraat. De hindernissen kaderen in het "snelheidsplan" van de stad Hasselt. Met dat plan wil de stad snelheidsbeperkende maatregelen nemen op plaatsen waar buurtbewoners vaak melding maken van onaangepast rijgedrag.