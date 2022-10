Minister van Wonen Diependaele beantwoordt vragen over bevriezing huurprijzen van niet-energiezuinige woningen

"Ondanks de verplichting weten we dat ongeveer een op de vijf woningen in Vlaanderen op dit moment geen EPC heeft. De verhuurders van die woningen mogen de huur niet indexeren. De verhuurder kan wel nog een EPC laten opmaken en als de woning in categorie A, B of C valt kan er alsnog een volledige indexatie doorgevoerd worden voor dit jaar."