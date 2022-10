Federale regering kan spoorvakbonden niet geruststellen: "Dit is onvoldoende om staking op 5 oktober terug te fluiten"

Koen De Mey van de christelijke vakbond ACV Transcom vindt de brief onvoldoende, omdat die enkel bevestigt wat al in het regeerakkoord staat. Zo klinkt het dat de trein opnieuw de ruggengraat van de mobiliteit moet worden. Er is door de federale ministers daarom al de spoorvisie voor 2020-2040 goedgekeurd, maar volgens De Mey is het onduidelijk welke middelen daarvoor worden vrijgemaakt: "We krijgen een beleefdheidsbriefje, maar we hebben garanties gevraagd. En die krijgen we niet."