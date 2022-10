Sportclub Boezjeern uit Eeklo superblij met bronzen medaille van Bashir Abdi

Boezjeern is een inclusieve omnisportclub voor volwassen in Eeklo. “Iedereen is bij ons welkom, maar we hebben extra aandacht voor mensen met een kwetsbaarheid,” zegt Lien. “En dat kan heel breed gaan: mensen in armoede, met een psychische kwetsbaarheid, mensen die fysieke problemen ondervinden, dus eigenlijk iedereen die drempels naar sport ondervindt.” De club organiseert ook heel diverse sporten: “van petanque tot mini-voetbal”.