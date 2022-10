Staakt-het-vuren in Jemen is afgelopen zonder verlenging: dreigt de burgeroorlog opnieuw uit te barsten?

Het bestand werd over het algemeen overigens erg goed nageleefd, op sporadische beschietingen over en weer na. Daardoor kon internationale humanitaire hulp -goederen, medicijnen en voedsel- de getroffen burgerbevolking bereiken, ook in afgelegen gebieden. Zowat 80 procent van de 31 miljoen inwoners is op een of andere manier afhankelijk van buitenlandse humanitaire hulp. Er heerst honger, de toch al beperkte infrastructuur is grotendeels verwoest en er is een tekort aan zowat alles: van voedsel, drinkbaar water tot geneesmiddelen en transport.