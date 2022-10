Limburgse gemeenten onderhandelen over uitschakelen van straatverlichting 's nachts

Hasselt gaf al meteen aan daar geen voorstander van te zijn, onder meer omdat daardoor het onveiligheidsgevoel in de stationsbuurt sterk zou toenemen. Ook in Genk is dat een bezorgdheid, zegt de burgemeester Wim Dries (CD&V), die ook voorzitter is van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en van netbeheerder Fluvius. "We zijn nu aan het bekijken of er ook een ander afschakelregime mogelijk is. Dat we bepaalde buurten wél nog kunnen verlichten, of de verlichting dimmen. Met Fluvius zijn we met de gemeenten aan het bekijken wat waar technisch mogelijk is."