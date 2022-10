Supporters Lyra-Lierse zijn misnoegd omdat burgemeester Berlaar te veel wedstrijden als risicomatchen bestempelt: "Dit kost ons supporters"

Het Pallieter Supporterscollectief van Lyra-Lierse begrijpt niet dat de burgemeester van Berlaar, Walter Horemans (CD&V), een hele reeks wedstrijden als risicomatchen beschouwt. De wedstrijden van Lyra-Lierse worden voorlopig in Berlaar gespeeld tot hun nieuw stadion in Lier klaar is. "Voetbal is een zaterdagavondsport. Er is meer volk, de beleving is intenser", schrijven de supporters. "Het is ook een streep door de rekening van de club want op zondag komt er minder volk."