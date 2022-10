Trajectcontroles in straten in Bilzen doen hun werk. "Amper 5 snelheidsovertredingen per dag"

In de Hoefsmidstraat, Heesveld en de Sint-Lodewijkstraat werken de trajectcontroles intussen precies een maand. Volgens burgemeester Bruno Steegen (Beter Bilzen) werken de trajectcontroles ontradend. "We hebben de mensen heel veel gewaarschuwd en we nu zien de resultaten, amper 5 overtredingen per dag in elke straat. Dat is echt heel weinig". Het gaat wel om gedeeltelijke resultaten. Er waren wat technische problemen, ook in de verwerking van de resultaten.

Trajectcontroles zijn volgens de burgemeester hoe dan ook het meest eerlijke systeem. "Ze meten de gemiddelde snelheid, een onoplettendheid wordt dus niet afgestraft en bovendien weten mensen dat de camera's er staan". Vanaf vandaag zal ook in de Bammestraat, de Reekstraat en de Langstraat de snelheid van het verkeer op die manier gecontroleerd worden. Later worden ook in zes andere straten in Bilzen nog trajectcontroles ingevoerd.