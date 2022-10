Twintiger krijgt 37 maanden cel voor reeks inbraken en diefstallen in Turnhout en omgeving

Een twintiger uit Turnhout heeft zich schuldig gemaakt aan 29 inbraken, 14 pogingen om in te breken en 5 gewone diefstallen in Turnhout en omgeving. De inbraken gebeurden altijd 's nachts. De dief had het vooral gemunt op kleine handelszaken en vrijetijdsverenigingen. Ook in woningen brak hij enkele keren in.

De rechtbank beval de man onmiddellijk aan te houden omdat ze vrezen dat de kans groot is, dat hij opnieuw gaat inbreken.