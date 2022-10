Vanaf 15 oktober start vaccinatiecampagne tegen griep in Vlaanderen: voor deze groepen is de prik aanbevolen

"De coronamaatregelen in hun strengste vorm, daarmee kan je de griep tegenhouden", zegt Van Ranst. "Eigenlijk werken die maatregelen beter tegen griep dan tegen de coronavirussen. Maar we mogen er ook niet verliefd op worden, want voor die maatregelen hebben we ook een prijs betaald. Zo aangenaam waren die niet. We zullen dus moeten leven met de aanwezigheid van griep, net als de jaren ervoor."



"Een aantal van de maatregelen zijn voor een stuk ook gewoonten geworden. We houden nog altijd wat meer afstand en we geven wat minder handen dan voor corona. We zetten ook meer in op ventilatie. Dat zijn allemaal dingen die ons wat beter wapenen tegen griep. Maar als je je echt goed wil beschermen, en je behoort tot een risicogroep: laat je dan vaccineren."