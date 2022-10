Familietherapie en één aanspreekpunt: federale regering maakt 10 miljoen euro vrij om jongeren met eetstoornissen beter te begeleiden

"De getuigenissen in "Pano" vorige week waren pakkend, maar ook belangrijk", reageert minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) in "De ochtend" op Radio 1. "Ze toonden dat je er vroeg bij moet zijn en dat is het eerste waar wij nu op willen inzetten."

"Wij rollen een netwerk van psychologische zorg in de eerste lijn uit dat heel laagdrempelig toegankelijk moet zijn en dat vooral ook aanwezig moet zijn in CLB's, bij jongerenadviescentra, bij huisartsen... Zo kunnen we snel de deur openzetten voor jonge mensen die zich gewoon niet goed voelen."