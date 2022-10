Verdachte enveloppe met wit poeder gevonden in supermarkt in Ranst, winkel korte tijd gesloten

Het was een medewerker van de supermarkt die vanmiddag een enveloppe had ontvangen met een pakje erin met een wit poeder. Rond half vijf moesten de klanten naar buiten en kwam de brandweer ter plaatse om de enveloppe naar buiten te brengen. Korte tijd later mochten de klanten opnieuw naar binnen. De civiele bescherming zal het pakket ophalen om het te onderzoeken.