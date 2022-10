Bosnische nationalisten verliezen voor het eerst in 12 jaar hun zetel in het gezamenlijke presidentschap 

De verkiezingen in Bosnië en Herzegovina werden gehouden terwijl het land zich in volle existentiële crisis bevindt. Bijna 30 jaar na het einde van de bloedige burgeroorlog liggen de drie etnische groepen met elkaar overhoop. De orthodoxe Serviërs dreigen met afscheiding, de katholieke Kroaten willen niet samenleven met de islamitische Bosniakken. Die laatsten willen een "burgerstaat".

De politieke leiders gebruikten tot de verkiezingen een nationalistisch opbod om aan de macht te blijven. Maar veel inwoners hebben er genoeg van: wie kan verlaat het land, bij gebrek aan politieke en economische vooruitzichten. Sinds de laatste volkstelling in 2013 zijn er al bijna 500.000 mensen vertrokken. Toen telde het land 3,5 miljoen inwoners. Van de actieve bevolking is ongeveer 30 procent werkloos. In augustus bedroeg de inflatie bijna 17 procent.

Het Dayton-akkoord van 1995 maakte een einde aan het bloedvergieten in de regio, maar voerde bijzonder veel "checks and balances" in om de strijdende partijen ertoe te brengen hun wapens neer te leggen. De verschillende etnische leiders misbruiken die complexe bestuursmechanismen om zo goed als elke wet te blokkeren. Daardoor worden al jaren noodzakelijke hervormingen tegengehouden en dreigt het land weer af te glijden naar een gewapend conflict.