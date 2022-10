Volgelgriep overgedragen van dier op mens in Spanje

De besmette man bleef asymptomatisch tot hij weer negatief testte en had geen andere infecties. "Op 27 september 2022 heeft het Nationaal Centrum voor Microbiologie een geval van aviaire influenza A (H5N1) bevestigd bij een asymptomatische man die eerder negatief had getest", aldus het ministerie in een persbericht.

Het gaat om een werknemer van een pluimveebedrijf in Guadalajara, zowat 60 kilometer ten noordoosten van Madrid, waar op 17 september gevallen van de ziekte bij het pluimvee werden vastgesteld. De man werd thuis in isolatie gezet tot hij negatief testte.