6 procent btw op gas en elektriciteit blijft, maar vanaf april kan een deel van de prijsverlaging tenietgedaan worden door hogere accijnzen 

Het kernkabinet is nu tot een akkoord gekomen: de btw blijft op 6 procent (komende van 21 procent). Maar vanaf april wordt er via accijnzen een deel van dat voordeel weer afgeroomd, wanneer de energieprijzen opnieuw (zouden) dalen.



Bij lagere energieprijzen stijgen de accijnzen, bij hogere energieprijzen dalen die. Dat gebeurt met het zogenoemde cliquetsysteem dat al aan de pomp voor motorbrandstoffen bestaat. Dat is het mechanisme dat de accijnzen laat stijgen als de brandstofprijs zakt, en de staatskas behoorlijk spekt op die manier.



De details voor de btw op gas en elektriciteit worden volgende week dinsdag bekendgemaakt in de beleidsverklaring van premier Alexander De Croo (Open VLD). Aan het accijnssysteem zijn er sociale correcties: voor grootverbruikers zullen de accijnzen hoger zijn, voor kleine verbruikers is er een goedkoper basispakket.