Waterlek op Massemensteenweg in Wetteren gedicht, maar weg blijft nog een week afgesloten

"De waterdruk was zo hoog dat de betonnen platen van het wegdek omhoog gekomen zijn", vertelt de schepen. De weg blijft enkele dagen afgesloten. De Massemensteenweg is momenteel de omleidingsweg voor wegenwerken op de Zuidlaan, en alle verkeer richting Brusselse Steenweg en richting E40 in Wetteren moet langs daar.

De komende dagen moet het verkeer een andere weg kiezen. "Het meest aangewezen is om via de Noordlaan en de Kwatrechtsesteenweg om te rijden richting E40. Voor plaatselijk verkeer is er een omleiding door woongebied. Zwaar en doorgaand verkeer kunnen we niet door de woonbuurt sturen", aldus schepen Katrien Claus.