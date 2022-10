West-Vlaamse kraamverzorgster ziet hoe gezinnen proberen te besparen: "Kersenpitkussentjes om baby warm te houden"

Als kraamverzorger gaat Anne Lemmens elke week langs bij negen verschillende gezinnen in Midden-West-Vlaanderen. Daar merkt ze hoe de zorgen omtrent de stijgende energieprijzen zwaarder worden. "Het zijn zeker niet alleen de kansarme gezinnen die daarvan wakker liggen", waarschuwt Anne. "Ook al hebben zij het nu zeker en vast heel zwaar te verduren. Maar ik kom bij heel diverse groepen uit de samenleving en bijna overal is de zorg rond de energieprijzen voelbaar."

Sinds maart worden er al kleine ingrepen gedaan. "Het water van de douche of het bad wordt opgespaard, zodat wij ermee kunnen kuisen en de koffie wordt opgespaard en opgewarmd in de microgolf. Mensen zijn soms heel origineel in hun besparingen." Maar sinds kort zien we de besparingen toenemen. "De kersenpitkussentjes komen weer boven om de baby toch warm te houden als de thermostaat maar op 17 à 18 graden staat, er wordt nog amper gestreken en de droogkast wordt niet meer gebruikt."