Raadslid Werner De Gres (Vlaams Belang) uit Wilrijk geschorst nadat hij voetballer Lamkel Zé "mensaap" heeft genoemd

De Gres is intussen geschorst door zijn partij, laat de voorzitter van Vlaams Belang Tom Van Grieken weten: "Er is geen plaats voor racisme binnen Vlaams Belang. We hebben hem gevraagd om de opmerking te verwijderen, dat is intussen gebeurd. In afwachting van een gesprek, is hij geschorst en mag hij niet meer zetelen in de districtsraad. We willen zeker zijn dat dit niet opnieuw gebeurt."