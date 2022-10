Mysterie blijft 30 jaar na 'Bijlmerramp' in Amsterdam: vragen over lading van gecrasht vliegtuig, aantal slachtoffers en link met de Israëlische geheime dienst

Ook over de lading van het vliegtuig blijft onduidelijkheid. Volgens de eerste berichten zou er verf aan boord zijn, samen met computeronderdelen, bloemen en fruit. Ondertussen is het duidelijk dat er veel meer aan boord was, maar de precieze lading is nog steeds niet bekend.

"Als je hoort dat een vrachtvliegtuig verongelukt, zou je denken dat de overheid meteen wil weten wat er in dat vliegtuig zat", vertelt Joost Oranje, die als onderzoeksjournalist jarenlang op zoek is geweest naar informatie over de ramp. "Maar dat is dus niet gebeurd." Jeroen Plettenberg, die bij luchtvaartmaatschappij El Al werkte, bevestigt dat die papieren in eerste instantie niet werden opgevraagd. "En daardoor zullen we nooit met zekerheid kunnen zeggen wat er precies in het vliegtuig zat." De lading van het vliegtuig zou ook niet via de douane gepasseerd zijn.

Jaren na de ramp kwamen er gezondheidsklachten van buurtbewoners. Uiteindelijk bleek dat er verarmd uranium in het vliegtuig zat, samen met grondstoffen om saringas te maken. Die informatie kwam aan het licht, onder meer door onthullingen van de krant NRC Handelsblad.

Die onthullingen deden zo veel stof opwaaien dat er zes jaar na de ramp, in 1998, uiteindelijk toch een onderzoekscommissie werd opgericht. De exacte lading van het vliegtuig hebben ze echter nooit kunnen achterhalen, onder meer omdat de Israëlische overheid die informatie niet wilde vrijgeven.