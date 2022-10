Acteurs trekken met mobiel salon door Gentse uitgaansbuurt om te praten over impact van studentenleven op de buurt 

"Mijn vrouw en ik hebben in Gent gestudeerd, we weten wat het is om student te zijn", verduidelijkt Wouter Verdegem. "We hebben ook veel gefeest, maar het is belangrijk dat de studenten weten dat het studentenleven een impact heeft op de stad. Zowel ten goede als ten kwade." Het koppel woont in de studentenbuurt en wil maar al te graag meewerken aan de sensibliseringsactie. "We hebben een salon gedemonteerd en gaan daar mee rondrijden in de straten", legt Wouter uit. Op bepaalde plaatsen houden ze halt, en gaan ze een babbeltje doen met de studenten. "Ik ga thee meenemen en m'n gazet, kwestie van het huiselijk te maken", lacht Verdegem.