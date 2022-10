Al 200.000 Russen opgeroepen voor het leger, evenveel Russen gevlucht naar Kazachstan

Een van hen is Kirill Ponomarov, een 24-jarige journalist uit Voronezj, niet ver van de grens met Oekraïne. Hij reed 600 kilometer met de auto naar Volgograd, waar hij de trein nam naar Kazachstan. "Naar mijn gevoel waren 9 op de tien inzittenden in mijn coupé Russische man van dienstplichtige leeftijd. We keken elkaar aan in stilte, maar we begrepen allemaal wat er aan de hand was", zegt hij bij het persagentschap Reuters.

Ponomarov is intussen vanuit Kazachstan doorgereisd naar de Armeense hoofdstad Jerevan. Sinds de Russische invasie in Oekraïne trekt de stad veel Russen aan die hun land ontvlucht zijn - vooral mensen uit de meer gegoede middenklasse, die over de middelen beschikken om snel het land te verlaten.