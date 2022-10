Alken opent bosdierenwandeling met houten dierensculpturen

De nieuwe bosdierenwandeling vind je terug in het speelbos Wissenboske in Terkoest bij Alken. "We hebben in onze gemeente al een volksspelenwandeling in het centrum, maar voor jonge kinderen hadden we nog geen wandeling", zegt initiatiefnemer Vicky Vanelderen. "Veel kleuters in Alken gaan op boswandeling buiten onze gemeente en dat vonden we zonde, want we hebben een eigen speelbos, het Wissenboske. "Vanaf nu kan je in dat bos dus genieten van de bosdierenwandeling. De wandeling is 2,5 kilometer lang en is op maat gemaakt van kinderen tussen 4 en 8 jaar. Onderweg kom je houten dierensculpturen tegen en bij elk beeld vind leuke weetjes en opdrachten terug."