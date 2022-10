Amerikaans bedrijf neemt QinetiQ Space uit Kruibeke over

Dat QinetiQ Space in handen komt van een Amerikaans bedrijf, is vooral te danken aan een aandeelhouder van QinetiQ in het Verenigd Koninkrijk. "We hebben weinig met die beslissing te maken, maar staan er wel volledig achter", zegt commercieel directeur Frank Preud'homme van QinetiQ Space in Kruibeke. De strategie van het moederhuis en het bedrijf in Kruibeke gingen meer en meer een andere richting uit, waardoor Kruibeke op een dood spoor kwam te zitten. "Met een andere partner kunnen we nu verder groeien", luidt het.