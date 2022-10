Archief van Beveren verrast door schenking Opwijk: "We kregen twee 18e eeuwse gravures met Beverse locaties"

Beveren had een brief gekregen van de gemeente Opwijk. "Een vrijwilliger bij het archief daar had thuis een gravure, waarop het kasteel Singelberg stond", vertelt schepen voor Cultuur Ingeborg De Meulemeester (N-VA). "Die nam contact met de archivaris in Opwijk, en die heeft gezegd dat ze dat gingen schenken aan ons. We spraken af, maar toen ze bij ons kwamen bleken ze nog een tweede 18e-eeuwse gravure mee te hebben. Daarop staat de slag bij de Kouwensteinse dijk in 1585, van Jan Luyken. Dus we kregen eigenlijk 2 mooie gravures. Dat was een heel mooie verrassing! Om hen te bedanken hebben we hen een exemplaar gegeven van het boek over het Kasteel Singelberg."