Staatssecretaris voor Asiel Nicole de Moor (CD&V) wil eengemaakte migratiedienst: "Vandaag onlogische taakverdeling en inefficiëntie" 

Dat een en ander niet efficiënt verloopt, blijkt onder meer aan de informatie-uitwisseling tussen de verschillende diensten. Er is een gebrek aan digitalisering. "De informatie van de ene naar de andere dienst gebeurt op papier. Dat leidt tot een hele papierberg", klinkt het. De informatie tussen de Dienst Vreemdelingenzaken en Fedasil gebeurt wel via mail, maar is kennelijk ook geen toonbeeld van efficiëntie. "Elke vier minuten vertrekt er een mail vanuit DVZ naar Fedasil met een Excel-lijst van de registraties van de dag. Dat kan veel beter."

Daarom gaat de staatssecretaris nu werk maken van een blauwdruk voor een nieuwe migratiedienst. Een eengemaakte dienst dus. Volgens De Moor zal daarbij rekening gehouden worden met de onafhankelijkheid bij de behandeling van een asielaanvraag. "Dat is voor mij ontzettend belangrijk. Het is niet aan politici om te oordelen of iemand veilig is in zijn land van herkomst of niet. Die onafhankelijkheid kan en moet behouden worden in een toekomstige nieuwe structuur."

In afwachting van die nieuwe structuur, een werk van lange adem, wil de staatssecretaris op korte termijn al werk maken van aanbevelingen uit de audit. "Het gaat dan over een flexibeler personeelsbeleid waarbij we veel sneller mensen moeten kunnen aanwerven. Hetzelfde geldt voor de digitalisering van de diensten", zegt De Moor.