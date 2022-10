Kort na 3.30 uur vannacht is een auto uitgebrand in Turnhout. Hij was geparkeerd aan Kastelein. Buurtbewoners werden gealarmeerd door verschillende knallen. Vermoedelijk werden die veroorzaakt door het ontploffen van de autobanden.

Toen de brandweer ter plaatse kwam, stond het voertuig al in lichterlaaie. De brand was wel snel onder controle, maar de auto is helemaal uitgebrand. Hoe de brand ontstaan is, is nog niet duidelijk. Dat wordt nog onderzocht.